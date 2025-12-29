Milano 14:01
44.515 -0,21%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 14:01
9.871 +0,01%
Francoforte 14:01
24.317 -0,09%

Piazza Affari: andamento negativo per Leonardo

Migliori e peggiori, Industria
Piazza Affari: andamento negativo per Leonardo
(Teleborsa) - Retrocede la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, con un ribasso del 3,58%.

Lo scenario su base settimanale di Leonardo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di breve periodo del contractor italiano nel settore Difesa mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 48,52 Euro. Rischio di discesa fino a 46,98 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 50,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```