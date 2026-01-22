Piazza Affari: andamento negativo per Leonardo

Holding italiana nei settori dell'aeronautica

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione dell'1,98% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ilrispetto all'indice.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 58,03 Euro. Primo supporto visto a 56,81. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 56,09.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)