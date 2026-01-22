Milano 9:44
Piazza Affari: andamento negativo per Leonardo

Piazza Affari: andamento negativo per Leonardo
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che presenta una flessione dell'1,98% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Leonardo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il contractor italiano nel settore Difesa rispetto all'indice.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Leonardo. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 58,03 Euro. Primo supporto visto a 56,81. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 56,09.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
