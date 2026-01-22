Piazza Affari: andamento negativo per Leonardo

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, che presenta una flessione dell'1,98% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Leonardo
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il contractor italiano nel settore Difesa
rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Leonardo
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 58,03 Euro. Primo supporto visto a 56,81. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 56,09.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)