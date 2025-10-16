Milano
11:16
41.943
+0,09%
Nasdaq
15-ott
24.745
0,00%
Dow Jones
15-ott
46.253
-0,04%
Londra
11:16
9.421
-0,04%
Francoforte
11:16
24.166
-0,06%
Giovedì 16 Ottobre 2025, ore 11.32
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,32%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,32%
L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.916,23 punti
In breve
,
Finanza
16 ottobre 2025 - 09.20
Shanghai guadagna bene e porta a casa un +1,32%, terminando la sessione a 3.916,23 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,82%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,43%
Borsa: Lieve rialzo per Shanghai, in crescita dello 0,57% alle 05:48
Borsa: Lieve rialzo per Shanghai, in crescita dello 0,31% alle 05:48
Altre notizie
Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,90%
Borsa: Rally per Shanghai, in progresso dell'1,56% alle 05:48
Borsa: Scambi in positivo per Shanghai, in progresso dell'1,34% alle 05:48
Borsa: Senza forza Shanghai, in progresso dello 0,65%
Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,65%
Borsa: Giornata positiva per Shanghai, in rialzo dell'1,32%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto