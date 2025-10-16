Milano 11:16
41.943 +0,09%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:16
9.421 -0,04%
Francoforte 11:16
24.166 -0,06%

Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,32%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.916,23 punti

In breve, Finanza
Shanghai guadagna bene e porta a casa un +1,32%, terminando la sessione a 3.916,23 punti.
