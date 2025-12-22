Milano 9:07
Borsa: Senza forza Shanghai, in progresso dello 0,36%

L'Indice della Borsa di Shanghai avvia la seduta a 3.890,45 punti

Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa cinese, in rialzo dello 0,36%, dopo aver aperto a 3.890,45 punti.
