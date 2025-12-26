Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 24-dic
25.656 0,00%
Dow Jones 24-dic
48.731 +0,60%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,58%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude la seduta a 3.963,68 punti

Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,58%
Shanghai riporta un guadagno dello 0,58%, terminando a 3.963,68 punti.
