Codice Strada, MIT: calano incidenti e feriti

(Teleborsa) -segna undall'entrata in vigore del nuovo Codice. Lo rende noto il Mit sottolineando che i dati rilevati da Polizia Stradale e dall'Arma dei Carabinieri, relativi al periodo 14 dicembre 2024 - 13 ottobre 2025, in confronto allo stesso periodo dell'anno precedente, evidenziano una significativa diminuzione degli incidenti e, soprattutto, delle vittime.L'impegno del Governo si traduce in 1L'analisi comparata dgell'incidentalità mostra i seguenti risultati: Persone decedute: si contano 119 morti in meno, da 1.162 a 1.043 (-10,2%). Persone ferite: si rilevano 1.075 feriti in meno, da 36.411 a 35.336 (-3,0%). Incidenti mortali: sono calati di 84 unità, passando da 1.052 a 968 (-8,0%). ?Incidenti stradali complessivi: si registra una diminuzione di 966, da 61.225 a 60.259 (-1,6%).?Incidenti con lesioni: ridotti di 652, da 24.870 a 24.218 (-2,6%).da parte del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,e dell’attività di Polizia Stradale ed Arma di Carabinieri sono stati forniti dal ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, e condivisi con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.