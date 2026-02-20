Istat, Trasporto merci in Italia: 1.110 milioni di tonnellate su strada nel 2024

(Teleborsa) - Nel 2024 il trasporto merci in Italia conferma la netta predominanza della strada rispetto alla ferrovia
. I veicoli pesanti italiani hanno movimentato 1.110 milioni di tonnellate, contro 94,6 milioni di tonnellate trasportate su rotaia,
con la maggior parte delle merci concentrate nel Nord, dove si concentra gran parte del sistema industriale e del PIL nazionale.
Negli ultimi dieci anni il trasporto su strada è cresciuto del 29,6%, più del doppio rispetto al ferroviario (+13,8%),
mentre l’intermodalità ferro-strada continua ad espandersi, passando dal 45,8% del 2004 al 59,2% nel 2024. Tra le merci, su ferrovia prevalgono i prodotti del gruppo 19, mentre su strada dominano alimentari, bevande e tabacchi. L’Italia mantiene una posizione di rilievo in Europa, con il 6,1% del traffico ferroviario e l’8,2% di quello stradale dell’Ue27.