Niscemi, tavolo di lavoro al MIT per pianificare interventi su nuova viabilità alternativa

(Teleborsa) - Questa mattina presso ilsi è svolto il tavolo tecnico sulla crisi viaria del comune di Niscemi a seguito degli eventi franosi del 25 gennaio scorso. Presenti al tavolo, oltre al ministro, al presidente della Regione Sicilianae all'ad di Anasanche il sindaco di Niscemiil sottosegretario al Lavoroe il senatoreLo fa sapere il Mit in una nota.Dall'incontro è emersa la necessità di avere quanto prima uncon la premessa che occorrerà creare del tutto una nuova viabilità in quanto quella esistente non potrà più essere utilizzata.i ha chiesto di intervenire quanto prima per non bloccare le imprese del territorio e non isolare la città di Niscemi e i suoi abitanti. Tra le proposte emerse durante l'incontro si è confermata la volontà di mettere in sicurezza e riqualificare in tempi rapidi le SP 82 e SP 35 attraverso lo strumento commissariale con un progetto esecutivo già predisposto da Anas dell'importo di circa 8 milioni di euro e così pronto a partire. L'intervento di messa in sicurezza sulle SP 82 e 35 – conclude il Mit – è la prima immediata risposta al territorio colpito dagli eventi franosi a Niscemi per garantire una viabilità alternativa efficace e funzionale in considerazione delle gravi compromissioni della SP 11 che comporteranno interventi di lunga durata.