Niscemi, tavolo di lavoro al MIT per pianificare interventi su nuova viabilità alternativa

(Teleborsa) - Questa mattina presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
si è svolto il tavolo tecnico sulla crisi viaria del comune di Niscemi a seguito degli eventi franosi del 25 gennaio scorso. Presenti al tavolo, oltre al ministro Matteo Salvini
, al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani
e all'ad di Anas Claudio Andrea Gemme,
anche il sindaco di Niscemi Valentino Conti,
il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon
e il senatore Nino Germanà.
Lo fa sapere il Mit in una nota.
Dall'incontro è emersa la necessità di avere quanto prima un quadro normativo-giuridico per sbloccare in tempi rapidi le opere necessarie,
con la premessa che occorrerà creare del tutto una nuova viabilità in quanto quella esistente non potrà più essere utilizzata. Salvin
i ha chiesto di intervenire quanto prima per non bloccare le imprese del territorio e non isolare la città di Niscemi e i suoi abitanti. Tra le proposte emerse durante l'incontro si è confermata la volontà di mettere in sicurezza e riqualificare in tempi rapidi le SP 82 e SP 35 attraverso lo strumento commissariale con un progetto esecutivo già predisposto da Anas dell'importo di circa 8 milioni di euro e così pronto a partire. L'intervento di messa in sicurezza sulle SP 82 e 35 – conclude il Mit – è la prima immediata risposta al territorio colpito dagli eventi franosi a Niscemi per garantire una viabilità alternativa efficace e funzionale in considerazione delle gravi compromissioni della SP 11 che comporteranno interventi di lunga durata.