Milano 17:35
47.426 +0,54%
Nasdaq 18:03
24.938 -1,54%
Dow Jones 18:03
49.308 -0,35%
Londra 17:40
10.847 +0,37%
Francoforte 17:35
25.289 +0,45%

Niscemi, tavolo di lavoro al MIT per pianificare interventi su nuova viabilità alternativa

Economia, Trasporti
Niscemi, tavolo di lavoro al MIT per pianificare interventi su nuova viabilità alternativa
(Teleborsa) - Questa mattina presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è svolto il tavolo tecnico sulla crisi viaria del comune di Niscemi a seguito degli eventi franosi del 25 gennaio scorso. Presenti al tavolo, oltre al ministro Matteo Salvini, al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e all'ad di Anas Claudio Andrea Gemme, anche il sindaco di Niscemi Valentino Conti, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e il senatore Nino Germanà. Lo fa sapere il Mit in una nota.

Dall'incontro è emersa la necessità di avere quanto prima un quadro normativo-giuridico per sbloccare in tempi rapidi le opere necessarie, con la premessa che occorrerà creare del tutto una nuova viabilità in quanto quella esistente non potrà più essere utilizzata.

Salvini ha chiesto di intervenire quanto prima per non bloccare le imprese del territorio e non isolare la città di Niscemi e i suoi abitanti. Tra le proposte emerse durante l'incontro si è confermata la volontà di mettere in sicurezza e riqualificare in tempi rapidi le SP 82 e SP 35 attraverso lo strumento commissariale con un progetto esecutivo già predisposto da Anas dell'importo di circa 8 milioni di euro e così pronto a partire. L'intervento di messa in sicurezza sulle SP 82 e 35 – conclude il Mit – è la prima immediata risposta al territorio colpito dagli eventi franosi a Niscemi per garantire una viabilità alternativa efficace e funzionale in considerazione delle gravi compromissioni della SP 11 che comporteranno interventi di lunga durata.

Condividi
```