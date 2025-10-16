Eurozona, surplus commercio estero agosto crolla a 1 miliardo di euro

(Teleborsa) - Crolla il surplus
della bilancia commerciale
dell'Eurozona nel mese di agosto, registrando un attivo di 1 miliardo di euro
, rispetto all'avanzo di 12,7 miliardi di luglio. Il dato si confronta con i 6,9 miliardi attesi dagli analisti.
Il report, reso noto dall'Istituto di statistica dell'Unione Europea
(Eurostat), indica che le esportazioni
sono state pari a 205,9 miliardi di euro
, in aumento dello 4,7% su anno, mentre le importazioni nello stesso periodo sono calate del 3,8% a 204,9 miliardi di euro.
L'interscambio commerciale all'interno dell'area della moneta unica
si è attestato a 180,7 miliardi di euro
, in calo dello 0,5% rispetto ad agosto 2024.
Per l'intera Unione Europea
si è registrato un deficit
di 5,8 miliardi di euro
. Le esportazioni sono calate del 6,7%, mentre le importazioni hanno registrato un decremento del 4,9% rispetto all'anno prima.