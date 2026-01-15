Eurozona, surplus commerciale in forte calo a 9,9 miliardi di euro a novembre

(Teleborsa) - Le prime stime deldell'hanno mostrato undinegli scambi di beni con il resto del mondo a novembre 2025, rispetto ai +15,4 miliardi di euro di novembre 2024 e ai +17,9 miliardi di euro di ottobre. È quanto emerge dai dati pubblicati dall'Eurostat. Il dato si confronta con il +14,8 miliardi atteso dagli analisti.Ledi beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo a novembre 2025 sono state pari a, in calo del 3,4% rispetto a novembre 2024 (248,7 miliardi di euro). Ledal resto del mondo si sono attestate a, in calo dell'1,3% rispetto a novembre 2024 (233,3 miliardi di euro).Nel, l'area dell'euro ha registrato un surplus di 152,7 miliardi di euro, rispetto ai 156,8 miliardi di euro del periodo gennaio-novembre 2024. Le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono salite a 2.702,4 miliardi di euro (con un aumento del 2,3% rispetto al periodo gennaio-novembre 2024), mentre le importazioni sono salite a 2.549,7 miliardi di euro (con un aumento del 2,6% rispetto al periodo gennaio-novembre 2024).Ildell'euro è salito anel periodo gennaio-novembre 2025, con un aumento dell'1,6% rispetto al periodo gennaio-novembre 2024.