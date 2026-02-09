Giappone, rallenta oltre le attese il surplus delle partite correnti a dicembre

(Teleborsa) -Secondo il Ministero delle Finanze giapponese (MOF), si è generato a2025 un avanzo delle partite correnti di 728,8 miliardi di yen, rispetto all'attivo di 3.674,1 miliardi del mese precedente. Il dato è superiore alle attese degli analisti che avevano stimato un calo più contenuto del surplus a 1.060 miliardi di yen.Lachiude con un disavanzo di 205,2 miliardi di yen, contro l'avanzo di 581,2 miliardi di novembre, a fronte di un incremento dellea 9.943.3 miliardi di yen (+4,5%) e un aumento dellea 9.808.4 miliardi (+3,7%).