Milano 9:36
46.354 +1,04%
Nasdaq 6-feb
25.076 0,00%
Dow Jones 6-feb
50.116 +2,47%
Londra 9:36
10.399 +0,28%
24.867 +0,59%

Giappone, rallenta oltre le attese il surplus delle partite correnti a dicembre

Economia, Macroeconomia
Giappone, rallenta oltre le attese il surplus delle partite correnti a dicembre
(Teleborsa) - Rallenta oltre le attese il surplus della bilancia delle partite correnti in Giappone. Secondo il Ministero delle Finanze giapponese (MOF), si è generato a dicembre 2025 un avanzo delle partite correnti di 728,8 miliardi di yen, rispetto all'attivo di 3.674,1 miliardi del mese precedente. Il dato è superiore alle attese degli analisti che avevano stimato un calo più contenuto del surplus a 1.060 miliardi di yen.

La bilancia commerciale di beni e servizi chiude con un disavanzo di 205,2 miliardi di yen, contro l'avanzo di 581,2 miliardi di novembre, a fronte di un incremento delle esportazioni a 9.943.3 miliardi di yen (+4,5%) e un aumento delle importazioni a 9.808.4 miliardi (+3,7%).
Condividi
```