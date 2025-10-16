Francoforte: in bella mostra Flatexdegiro

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Flatexdegiro
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,44%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Flatexdegiro
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Flatexdegiro
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Flatexdegiro
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 33,05 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 32,11. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 33,99.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)