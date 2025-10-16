Milano 11:18
Migliori e peggiori
Francoforte: in bella mostra Flatexdegiro
(Teleborsa) - Brillante rialzo per Flatexdegiro, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,44%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Flatexdegiro evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Flatexdegiro rispetto all'indice.


Tecnicamente, Flatexdegiro è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 33,05 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 32,11. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 33,99.

