Francoforte: al centro degli acquisti Flatexdegiro

(Teleborsa) - Protagonista Flatexdegiro
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,92%.
L'andamento di Flatexdegiro
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Flatexdegiro
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 36,21 Euro con area di resistenza individuata a quota 37,93. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 35,29.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)