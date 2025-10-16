Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 20:23
24.555 -0,77%
Dow Jones 20:23
45.891 -0,78%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

New York: amplia l'ascesa Micron Technology

Brillante rialzo per il produttore di microchip, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,15%.
