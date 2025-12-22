Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:22
25.452 +0,42%
Dow Jones 21:22
48.372 +0,49%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

New York: risultato positivo per Micron Technology

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di microchip, che lievita del 3,33%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Micron Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le implicazioni di breve periodo di Micron Technology sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 278,3 USD. Possibile una discesa fino al bottom 270,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 286,2.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
