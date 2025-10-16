New York: calo per Copart

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il leader mondiale di aste online e servizi di rivendita di veicoli
, che presenta una flessione del 2,42% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Copart
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di Copart
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 44,49 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 46,04, mentre il primo supporto è stimato a 42,94.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)