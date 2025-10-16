Milano 17:35
New York: calo per Copart

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il leader mondiale di aste online e servizi di rivendita di veicoli, che presenta una flessione del 2,42% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Copart è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di medio periodo di Copart ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 44,49 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 46,04, mentre il primo supporto è stimato a 42,94.

