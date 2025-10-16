Milano 17:35
New York: preme sull'acceleratore Bunge

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il gruppo agroalimentare americano, che mostra una salita bruciante del 3,96% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Bunge rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Bunge è in rafforzamento con area di resistenza vista a 98,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 94,46. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 102,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
