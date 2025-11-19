Milano 17:35
Bunge in discesa a New York

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo agroalimentare americano, che passa di mano in perdita del 4,85%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bunge, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, Bunge è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 94,98 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 89,72. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 100,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
