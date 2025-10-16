New York: risultato positivo per Keurig Dr Pepper

produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita del 2,88%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 27,95 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 27,25. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 28,66.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)