PLATINUM del 15/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Modesto recupero sui valori precedenti per il metallo bianco-argenteo, che conclude in progresso dello 0,39%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del platino rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.678,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.616,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.740,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)