Milano 11:23
41.975 +0,16%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:23
9.427 +0,02%
Francoforte 11:23
24.194 +0,05%

PLATINUM del 15/10/2025

Finanza
PLATINUM del 15/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Modesto recupero sui valori precedenti per il metallo bianco-argenteo, che conclude in progresso dello 0,39%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del platino rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.678,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.616,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.740,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
