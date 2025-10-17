Milano 17:03
41.795 -1,37%
Nasdaq 17:04
24.649 -0,03%
Dow Jones 17:04
46.011 +0,13%
Londra 17:04
9.358 -0,83%
Francoforte 17:04
23.867 -1,67%

Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,23%
Discesa moderata per l'indice del listino high-tech USA, in calo dello 0,23%, dopo un'apertura a 24.600,54.
