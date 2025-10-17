Milano 16-ott
42.374 0,00%
Nasdaq 16-ott
24.657 -0,36%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 16-ott
9.436 0,00%
Francoforte 16-ott
24.272 0,00%

Borsa: Shanghai in flessione dello 0,54% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta a 3.891,05 punti

Borsa: Shanghai in flessione dello 0,54% alle 05:48
Shanghai riporta un contenuto ribasso dello 0,54% alle 05:48 e continua le contrattazioni a 3.891,05 punti.
