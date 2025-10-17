Francoforte: in calo Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di armamenti e componenti per automobili
, con un ribasso del 3,72%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rheinmetall AG
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Rheinmetall AG
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.692,8 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.721,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.677,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)