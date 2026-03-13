Milano 11:22
44.442 -0,03%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 11:22
10.295 -0,10%
Francoforte 11:22
23.515 -0,32%

Francoforte: andamento rialzista per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Rheinmetall AG
Seduta vivace oggi per il produttore di armamenti e componenti per automobili, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,16%.
Condividi
```