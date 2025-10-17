Milano 10:18
41.457 -2,16%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:18
9.281 -1,65%
Francoforte 10:18
23.731 -2,23%

Francoforte: performance negativa per Kion

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per Kion, che sta segnando un calo del 2,69%.

La tendenza ad una settimana di Kion è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di Kion resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 54,53 Euro. Supporto visto a quota 53,88. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 55,18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
