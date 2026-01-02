Milano 11:39
45.073 +0,29%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 11:39
9.974 +0,43%
Francoforte 11:39
24.499 +0,04%

Francoforte: performance negativa per Hellofresh

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Hellofresh
Seduta in ribasso per Hellofresh, che mostra un decremento del 2,92%.
Condividi
```