Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens

compagnia elettronica tedesca

DAX

Siemens

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione del 2,27% sui valori precedenti.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 240,3 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 236,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 243,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)