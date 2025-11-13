Milano 11:35
44.942 +0,33%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 11:36
9.873 -0,39%
Francoforte 11:35
24.294 -0,36%

Siemens scambia in rosso a Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia elettronica tedesca, che tratta in perdita del 4,07% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico della società tech è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 243,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 238,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 247,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
