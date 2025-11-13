Siemens scambia in rosso a Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia elettronica tedesca
, che tratta in perdita del 4,07% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico della società tech
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 243,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 238,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 247,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)