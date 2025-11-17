Milano 14:14
43.760 -0,53%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:14
9.672 -0,27%
Francoforte 14:14
23.708 -0,71%

Francoforte: giornata depressa per Siemens

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia elettronica tedesca, con una flessione del 2,45%.

L'andamento di Siemens nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico della società tech segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 222,8 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 228,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 220,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
