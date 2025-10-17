Milano 10:19
41.446 -2,19%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:19
9.278 -1,67%
Francoforte 10:18
23.739 -2,20%

Francoforte: violenta contrazione per DWS

Francoforte: violenta contrazione per DWS
Ribasso scomposto per DWS, che esibisce una perdita secca del 5,05% sui valori precedenti.
