Londra: movimento negativo per Melrose Industries

società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento del 3,34%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6,046 sterline. Primo supporto visto a 5,898. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 5,832.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)