Milano 15:00
41.890 -1,14%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 15:00
9.341 -1,01%
Francoforte 14:58
23.885 -1,59%

Londra: movimento negativo per Melrose Industries

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che mostra un decremento del 3,34%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Melrose Industries rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Melrose Industries. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6,046 sterline. Primo supporto visto a 5,898. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 5,832.

