Londra: nuovo spunto rialzista per Melrose Industries

(Teleborsa) - Scambia in profit la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere
, che lievita del 2,29%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Melrose Industries
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Melrose Industries
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,487 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,384. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,591.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)