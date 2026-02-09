Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:05
25.315 +0,96%
Dow Jones 18:05
50.133 +0,03%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Londra: nuovo spunto rialzista per Melrose Industries

Migliori e peggiori
Londra: nuovo spunto rialzista per Melrose Industries
(Teleborsa) - Scambia in profit la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che lievita del 2,29%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Melrose Industries rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Melrose Industries è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,487 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,384. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,591.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```