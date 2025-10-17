Milano 10:21
Madrid: calo per MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Sottotono la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, che passa di mano con un calo dell'1,91%.

Il movimento di MERLIN Properties SOCIMI, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'Ibex 35, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


L'esame di breve periodo di MERLIN Properties SOCIMI classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13,49 Euro e primo supporto individuato a 13,28. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
