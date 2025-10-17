Milano 17:35
41.758 -1,45%
Nasdaq 21:01
24.832 +0,71%
Dow Jones 21:01
46.268 +0,69%
Londra 17:35
9.355 -0,86%
Francoforte 17:35
23.831 -1,82%

Moderna scivola in fondo al mercato di New York

In forte ribasso la società americana di biotecnologia, che mostra un -3,94%.
