Milano 17:35
44.436 -0,38%
Nasdaq 22:00
25.526 -0,46%
Dow Jones 22:00
48.462 -0,51%
Londra 17:35
9.867 -0,04%
Francoforte 17:35
24.351 +0,05%

Newmont scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Newmont scivola in fondo al mercato di New York
Si muove in perdita la società mineraria, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,99% sui valori precedenti.
Condividi
```