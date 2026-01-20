Celanese scivola in fondo al mercato di New York

produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici

(Teleborsa) - Ribasso per il, che tratta in perdita del 5,73% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 45,42 USD, mentre il primo supporto è stimato a 43,44. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 47,41.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)