Celanese scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici, che tratta in perdita del 5,73% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Celanese, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Celanese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 45,42 USD, mentre il primo supporto è stimato a 43,44. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 47,41.

