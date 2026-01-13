Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 22:00
25.742 -0,18%
Dow Jones 22:01
49.192 -0,80%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

Zimmer Biomet Holdings scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Zimmer Biomet Holdings scivola in fondo al mercato di New York
Ribasso per il produttore di impianti ortopedici e di ricostruzione dentale, che passa di mano in perdita del 3,90%.
Condividi
```