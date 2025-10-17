Milano 17:35
41.758 -1,45%
Nasdaq 19:09
24.713 +0,23%
Dow Jones 19:09
46.065 +0,25%
Londra 17:35
9.355 -0,86%
Francoforte 17:35
23.831 -1,82%

New York: positiva la giornata per Intuitive Surgical

Migliori e peggiori, In breve
New York: positiva la giornata per Intuitive Surgical
Apprezzabile rialzo per il produttore di attrezzature sanitarie, in guadagno del 2,01% sui valori precedenti.
Condividi
```