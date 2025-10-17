Milano 17:07
New York: profondo rosso per Oracle

(Teleborsa) - In forte ribasso il principale fornitore di software aziendale, che mostra un -5,38%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Oracle rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Oracle è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 301,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 292,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 310,9.

