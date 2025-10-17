New York: profondo rosso per Oracle

principale fornitore di software aziendale

S&P-500

Oracle

Oracle

(Teleborsa) - In forte ribasso il, che mostra un -5,38%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 301,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 292,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 310,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)