New York: amplia il rialzo Oracle
(Teleborsa) - Brilla il principale fornitore di software aziendale, che passa di mano con un aumento del 12,22%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Oracle evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Oracle rispetto all'indice.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Oracle, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 164,2 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 171,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 160,8.

