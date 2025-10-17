Milano 17:07
41.842 -1,26%
Nasdaq 17:07
24.680 +0,09%
Dow Jones 17:07
46.078 +0,27%
Londra 17:07
9.362 -0,79%
Francoforte 17:06
23.881 -1,61%

New York: rally per American Express

Migliori e peggiori, In breve
New York: rally per American Express
Seduta decisamente positiva per il famoso gruppo delle carte di credito, che tratta in rialzo del 4,14%.
Condividi
```