New York: calo per American Express

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il famoso gruppo delle carte di credito, con una flessione del 3,06%.

L'andamento di American Express nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico del gruppo delle carte di credito mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 294,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 300,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 291,4.

