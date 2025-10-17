Milano 10:22
41.453 -2,17%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:22
9.278 -1,67%
Francoforte 10:21
23.745 -2,17%

Parigi: andamento negativo per Safran

Migliori e peggiori
Parigi: andamento negativo per Safran
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società ingegneristica, che presenta una flessione del 2,05% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Safran rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Allo stato attuale lo scenario di breve della multinazionale francese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 298,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 294,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 301,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```