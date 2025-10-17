Parigi: andamento negativo per Safran

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società ingegneristica
, che presenta una flessione del 2,05% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Safran
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Allo stato attuale lo scenario di breve della multinazionale francese
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 298,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 294,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 301,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)