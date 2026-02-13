Safran alza target 2028 con solido aftermarket dei motori civili e ordini per caccia Rafale

Safran

(Teleborsa) -, colosso francese e secondo produttore mondiale di apparecchiature aeronautiche, ha comunicato che ildelsi è attestato a 31.329 milioni di euro, in crescita del 14,7% rispetto al 2024 (+14,8% organico). L'è stato di 5.197 milioni di euro (+26%), pari al 16,6% del fatturato (+150 punti base). L'utile netto (quota di Gruppo) è aumentato del 3,5%, attestandosi a 3.174 milioni di euro nel 2025.Ildi 3.921 milioni di euro è stato trainato principalmente dall'aumento del flusso di cassa operativo e leggermente compensato da maggiori imposte e maggiori spese in conto capitale. Al 31 dicembre 2025, lo stato patrimoniale di Safran presenta una posizione finanziaria netta di 1.738 milioni di euro (allo stesso livello del 31 dicembre 2024)."Il 2025 è stato, caratterizzato da un traffico passeggeri record e da un crescente slancio nelle attività di difesa - ha commentato il- In un contesto complesso, Safran ha registrato ricavi senza precedenti nell'aftermarket e nella produzione di motori LEAP, entrambi supportati da miglioramenti nella catena di fornitura. Il margine operativo è aumentato di 150 punti base, raggiungendo il 16,6% del fatturato, e la generazione di flusso di cassa ha raggiunto i 3,9 miliardi di euro, finanziando al contempo investimenti sostanziali principalmente per aumentare la capacità produttiva. Alla nostra prossima assemblea annuale degli azionisti, proporremo un dividendo di 3,35 euro per azione e continueremo a implementare il nostro programma di".Safran prevede di raggiungere per l'(esclusa Safran Passenger Innovations): crescita dei ricavi low to mid-teens; utile operativo ricorrente da 6,1 a 6,2 miliardi di euro; free cash flow da 4,4 a 4,6 miliardi di euro, di cui un impatto negativo stimato di circa 470 milioni dovuto all'addizionale francese sulle società e soggetto al calendario di pagamento di alcuni acconti e alla frequenza dei pagamenti. da parte dei clienti statali.Safran haper riflettere ile lo(in particolare i nuovi ordini per Rafale). Tale piano tiene conto dell'impatto netto dei dazi statunitensi e dell'impatto stimato della sovrattassa francese sulle società nel 2025 e nel 2026. Include inoltre le seguenti evoluzioni di perimetro: la cessione di Safran Passenger Innovations e il trasferimento di Safran Ventilation Systems da Aircraft Interiors a Equipment & Defense.In particolare, prevede che la crescita del fatturato nel periodo 2024-2028 raggiungerà un CAGR di circa il 10% (rispetto al tasso a una cifra elevata annunciato al CMD'24); il reddito operativo ricorrente dovrebbe raggiungere i 7,0-7,5 miliardi di euro entro il 2028 (rispetto ai 6,0-6,5 miliardi di euro al CMD'24), con un'espansione del CAGR di circa il 15% nel periodo 2024-2028; la generazione di free cash flow cumulato nel periodo 2024-2028 dovrebbe raggiungere circa 21 miliardi di euro (rispetto ai 15-17 miliardi di euro al CMD'24), rappresentando un rapporto EBIT/FCF di circa il 70% (rispetto al 65%-70% di CMD'24).