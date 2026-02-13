Parigi: spinge in avanti Safran

società ingegneristica

CAC40

Safran

multinazionale francese

(Teleborsa) - Ottima performance per la, che scambia in rialzo del 7,35%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo studio dellapresenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 323,1 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 333,4. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 316,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)