Parigi: calo per Legrand

(Teleborsa) - Sottotono il Gruppo industriale francese, che passa di mano con un calo del 2,39%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Legrand rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 146,1 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 144,1. L'equilibrata forza rialzista del produttore di materiale elettrico è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 148,1.

