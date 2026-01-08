Milano 14:06
45.427 -0,29%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:06
10.017 -0,32%
Francoforte 14:06
25.042 -0,32%

Parigi: andamento negativo per Legrand

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul Gruppo industriale francese, che tratta con una perdita dell'1,96%.

Lo scenario su base settimanale di Legrand rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La situazione di medio periodo del produttore di materiale elettrico resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 126,1 Euro. Supporto visto a quota 124,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 127,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
