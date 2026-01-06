Parigi: scambi negativi per Legrand

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il Gruppo industriale francese
, che mostra un decremento del 3,23%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Legrand
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo del produttore di materiale elettrico
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 126,8 Euro e primo supporto individuato a 123,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 130,4.
