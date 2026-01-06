Milano 14:53
46.011 +0,36%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:53
10.112 +1,07%
Francoforte 14:53
24.941 +0,29%

Parigi: scambi negativi per Legrand
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il Gruppo industriale francese, che mostra un decremento del 3,23%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Legrand, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'esame di breve periodo del produttore di materiale elettrico classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 126,8 Euro e primo supporto individuato a 123,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 130,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
