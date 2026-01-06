Parigi: scambi negativi per Legrand

Gruppo industriale francese

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento del 3,23%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.L'esame di breve periodo delclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 126,8 Euro e primo supporto individuato a 123,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 130,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)