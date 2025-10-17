Parigi: performance negativa per AXA

(Teleborsa) - Rosso per il Gruppo assicurativo
, che sta segnando un calo del 2,89%.
Lo scenario su base settimanale di AXA
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve della società finanziaria
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 39,27 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,87. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 39,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)