Milano 10:23
41.451 -2,18%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:23
9.280 -1,65%
Francoforte 10:22
23.749 -2,15%

Parigi: performance negativa per AXA

Migliori e peggiori
Parigi: performance negativa per AXA
(Teleborsa) - Rosso per il Gruppo assicurativo, che sta segnando un calo del 2,89%.

Lo scenario su base settimanale di AXA rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La tendenza di breve della società finanziaria è in rafforzamento con area di resistenza vista a 39,27 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,87. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 39,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```