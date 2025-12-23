Milano 15:34
44.624 +0,07%
Nasdaq 15:34
25.477 +0,06%
Dow Jones 15:34
48.277 -0,18%
Londra 15:34
9.869 +0,03%
Francoforte 15:34
24.317 +0,14%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,01%)

Il CAC40 dà il via alle contrattazioni a 8.120,08 punti

Appiattita la performance dell'indice di Parigi, che passa di mano con un -0,01%, a quota 8.120,08 in apertura.
